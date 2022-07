Trovato cadavere in una pozza di sangue

Giallo a Bologna, dove il cadavere di un uomo è stato trovato in via Larga, nell'area abbandonata delle ferrovie Bologna San Donato. Il corpo era in una pozza di sangue. Non è ancora stato identificato, ma si tratta di un ragazzo dell'apparente età di circa 25 anni. Gli inquirenti sembrano privilegiare la pista dell'omicidio. (Foto BolognaToday)

Articolo in aggiornamento