Il cadavere sui binari fuori dalla stazione di Brindisi

Tragico ritrovamento questa mattina, attorno alle 7.30: un cadavere era sui binari poco fuori dalla stazione di Brindisi, in direzione sud, all'altezza del cavalcavia De Gasperi.

Il cadavere sui binari a Brindisi

Nel giro di pochi minuti sul posto sono accorsi molti uomini: l'autorità giudiziaria, la Scientifica, la Polfer, la Squadra mobile e il personale medico. Sono in corso rilievi per accertare la dinamica dei fatti.

Dopo lo stop per tutti i rilievi, il traffico ferroviario, secondo quanto è stato riferito da Rfi, è stato riattivato in direzione Bari, mentre è ancora sospeso quello in direzione di Lecce, dov'e' stato attivato un servizio sostitutivo con autobus.