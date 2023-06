Il giallo del cadavere trovato in un cantiere edile

Macabra scoperta nella tarda mattinata di lunedì 5 giugno a Castelsangiovanni (Piacenza). Il cadavere di un uomo è stato trovato in un cantiere edile in via Primo Maggio, nella zona centrale della cittadina.

A trovare il corpo, come si legge su IlPiacenza, sono stati alcuni operai. Il 118 ha solo potuto accertare il decesso. Ora le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione di Castello e dei colleghi della Compagnia di Piacenza che stanno eseguendo accertamenti innanzitutto per accertare l'identità della vittima. Al momento ogni ipotesi resta aperta.

