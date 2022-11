Uomo trovato morto in casa, aveva una ferita alla testa

Il cadavere di un uomo di 62 anni è stato trovato nella notte tra domenica 6 e oggi, lunedì 7 novembre, in un'abitazione di Rignano sull'Arno, in provincia di Firenze. A fare la macabra scoperta sono stati i carabinieri, chiamati da un familiare rientrato nell'appartamento dopo un viaggio all'estero.

Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso. I carabinieri del Ris hanno effettuato un primo sopralluogo per capire cosa sia accaduto. Sarà l'autopsia ad accertare le cause della morte. Secondo le prime informazioni l'uomo aveva una ferita alla testa. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.