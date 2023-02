Spunta una mano da una coperta: trovato un cadavere in un fosso

Macabra scoperta di un camionista alle porte di Parma, in strada Baganzola: adagiato in un canale di scolo è stato rinvenuto un cadavere avvolto in una coperta. Il ritrovamento è avvenuto oggi pomeriggio, 17 febbraio 2023, attorno alle ore 16.

Il dipendente di una ditta di autospurgo stava lavorando nel depuratore accanto al canale di scolo quando ha visto spuntare una mano da un cumulo di rifiuti in acqua. Sul posto sono intervenuti la polizia scientifica e i vigili del fuoco con i sommozzatori per recuperare il cadavere, in avanzato stato di decomposizione. Per il momento non è stato possibile identificare la vittima, si sa solo che sul corpo sarebbero presenti alcuni traumi all’altezza del bacino.