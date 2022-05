Orrore nelle acque del fiume: trovato il cadavere di una donna

Il corpo senza vita di una donna di 60 anni è stato rinvenuto nella mattina di oggi, giovedì 5 maggio, nel fiume Adda, a Gera Lario, nel tratto che precede l'immissione nel lago Lario. A fare la terribile scoperta un pescatore dilettante che ha subito notato qualcosa di anomalo. L'uomo ha cercato di non perdere di vista il cadavere e ha avvisato il personale del 118 che, giunto in breve tempo con un'ambulanza della Croce Rossa ed un'automedica.

Ad intervenire anche i carabinieri di Menaggio, insieme ai vigili del fuoco di Como. I soccorsi hanno subito provveduto al recupero del corpo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: la donna, classe '62 e originaria della provincia di Sondrio era già priva di vita. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire i lati oscuri della vicenda: al momento non è chiaro se si tratta di un incidente, di un delitto o di un gesto volontario.