Donna trovata morta nella sua casa, l'Sos lanciato dal compagno

Una donna di 53 anni è stata trovata morta nella sua casa di Genova oggi, 4 agosto, in circostanze ancora poco chiare. La procura ha aperto un fascicolo ed è stata disposta l'autopsia.

A dare l'allarme, intorno alle 9 del mattino, è stato il compagno. Quando i soccorritori sono arrivati nell'appartamento di viale Brigate Partigiane per la donna era tardi. I medici hanno accertato il decesso e sono state avviate le indagini.

L'esame del medico legale dovrà chiarire le cause del decesso. Nel corso della prima ispezione non sono state trovate ferite o lesioni evidenti. Si lavora per ricostruire la vita della donna e il rapporto con il compagno. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

