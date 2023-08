Donna incinta trovata morta in casa

Una giovane donna, in attesa di un bimbo, è stata trovata morta in casa. La macabra scoperta a Licata, in provincia di Agrigento. Si tratta di una 29enne di nazionalità marocchina. A dare l'allarme è stato un parente. Nonostante sia stata trasportata all'ospedale San Giacomo d’Altopasso, i medici non sono riusciti a salvarla. Sarebbero stati riscontrati segni di un’emorragia. Sarà l’autopsia a chiarire la cause del decesso della donna e del suo piccolo.