Non esce di casa, i vicini sentono un cattivo odore: è morta, cadavere decomposto

Forse un nuovo dramma della solitudine. Da nord a sud gli episodi si susseguono: sono decine le persone sole che scompaiono dalla società nell'indifferenza generale. E spesso sono relegate alla fredda cronaca, senza che di loro si conosca neppure il nome. L'ultimo caso a Torino, dove il cadavere in avanzato stato di decomposizione di una donna italiana di 85 anni è stato trovato domenica 31 luglio nel suo appartamento, in un palazzo di via Tollegno, nel quartiere Barriera di Milano. Il medico legale intervenuto non ha dubbi sulle cause naturali dell'accaduto. Il decesso risalirebbe ad alcuni giorni prima.

Il cadavere decomposto di una donna scoperto dopo l'allarme dei vicini di casa

Il gran caldo ha accelerato la decomposizione del corpo. Nessuno aveva visto la donna da qualche giorno. A dare l'allarme erano stati i residenti nello stabile, a causa del cattivo odore proveniente dall'appartamento. La macabra scoperta è stata fatta dopo l'intervento dei vigili del fuoco e delle volanti della polizia.

Il palazzo di via Tollegno a Torino