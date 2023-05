Trovato in mare il cadavere di una donna scomparsa

Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in mare a Ortona in provincia di Chieti. A lanciare l'allarme alcuni operai al lavoro, che hanno notato il corpo galleggiare a pochi metri dalla battigia. I sanitari hanno provato a rianimarla, ma non c'è stato nulla da fare. Sarebbe morta per annegamento, poche ore prima del ritrovamento.

La 50enne residente a Tollo aveva indosso gli abiti ma nessun documento. L’identificazione è avvenuta solo nel tardo pomeriggio, dopo il riconoscimento da parte dei familiari che ne avevano denunciato la scomparsa in mattinata. La salma è stata portata all'obitorio dove verrà sottoposta a ispezione cadaverica ed, eventualmente, ad autopsia. Spetta alla capitaneria di porto ricostruire quanto accaduto.

Continua a leggere su Today.it...