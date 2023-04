Donna trovata a morta in un sacco a pelo

Giallo in Alto Adige, dove domenica è stato trovato il cadavere di una donna in un sacco a pelo su un prato nei pressi del Giogo di Meltina, sopra Bolzano, a 1.750 metri di quota.

A dare l'allarme sono stati alcuni escursionisti, che hanno notato il corpo sotto un larice. La donna morta è una meranese di 56 anni. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino dell'Avs e della guardia di finanza e l'elisoccorso ha recuperato la salma.

Secondo una prima ispezione cadaverica, sul corpo non sono stati trovati segni che facciano pensare a una morte violenta: Sarà eseguita l'autopsia per accertare le cause del decesso.