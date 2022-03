Il giallo del cadavere trovato in un camion della raccolta differenziata

Macabro ritrovamento a Empoli, in provincia di Firenze. Il corpo senza vita di un giovane cittadino extracomunitario è stato trovato all'interno di un camion della raccolta differenziata della carta. Il cadavere è stato trovato nella mattina di oggi, lunedì 28 marzo, intorno alle ore 10.30, presso un'azienda cartiera di Empoli, in via di Molin Nuovo.

Un addetto con mansioni di smistamento della carta della raccolta differenziata, nello svuotare con una gru con braccio meccanico dotato di pinza un container, ha rinvenuto il cadavere del giovane non ancora identificato. Indagini in corso a cura dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Firenze e della Compagnia di Empoli.

Secondo quanto è stato accertato, il container di conteneva carta proveniente dalla raccolta differenziata dei cassonetti dei comuni di Firenze e Scandicci. Tra le ipotesi degli investigatori, quella che il giovane straniero abbia usato un cassonetto come letto per una notte. Non si esclude un malore e neppure la pista dell'omicidio.