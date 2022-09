Dramma lungo il fiume, trovato un cadavere: il video

Dramma lungo il fiume Marecchia, vicino Rimini. Come riporta RiminiToday un cadavere è stato ritrovato all’ora di pranzo nelle vicinanze di un ponte sul fiume Marecchia. Sono stati alcuni passanti a richiedere i soccorsi dopo aver notato un corpo galleggiare nello specchio d'acqua. Non si conosce l’identità della persona, su cui indaga la polizia Scientifica. Per il recupero della salma sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con l’impiego della squadra acquatici, che si è calata nel Marecchia con le mute e con l’ausilio di un gommone da rafting.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.