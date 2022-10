Cadavere di un uomo trovato sulle sponde di un fiume

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina sulle sponde del fiume Reno, alla periferia di Bologna. Il corpo giaceva privo di vita sotto al Pontelungo, a Borgo Panigale.

Dalle prime affermazioni apprese sul posto, a fare la macabra scoperta sono stati alcuni operai al lavoro sulla adiacente via Emilia Ponente. Immediata la segnalazione poi alle forze dell'ordine, che sono intervenute sul luogo.

Sono in corso gli accertamenti per far luce sulle cause del decesso. Potrebbe essersi trattato di un gesto volontario. Tuttavia al momento nessuna ipotesi è esclusa dagli investigatori che stanno setacciando la zona. Intorno al luogo dove è stato rinvenuto il cadavere, si scorgono tracce di bivacchi: qualche materasso malconcio, lenzuola, sedie. Anche un carrello della spesa.