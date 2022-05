Cadavere recuperato nel fiume Tevere: è un 21enne americano

ll cadavere di un ragazzo è stato recuperato oggi, 26 maggio, nel fiume Tevere a Roma. L'allarme è scattato intorno alle 10 del mattino e dopo poche ore gli inquirenti lo hanno identificato: si tratta di un turista statunitense di 21 anni: Elija Oliphamt. Il giovane era in vacanza nella Capitale da alcuni giorni.

Il corpo è stato avvistato da alcuni passanti, che hanno chiamato le forze dell'ordine. E' stato poi recuperato all'altezza di Ponte Sisto, dal lato di Trastevere, dai vigili del fuoco e dalla polizia fluviale. Le indagini hanno portato rapidamente all'identificazione. Da un primo esame sembra che sul corpo non ci siano evidenti segni di violenza, ma sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso.

Elija Oliphamt, originario di Dallas, era a Roma da qualche giorno e i familiari, non avendo sue notizie, avevano segnalato la scomparsa. L'appello per il suo ritrovamento era stato rilanciato dalla trasmissione Chi l'ha visto e su duverse pagine Facebook. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato Trastevere. Le indagini sono in corso.