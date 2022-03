Cadavere mummificato trovato in un casolare

I vigili del fuoco intervengono per la segnalazione di un albero pericolante ma trovano il cadavere di un uomo. La macabra scoperta oggi, domenica 6 marzo, a Genova. Il corpo era in un casolare abbandonato nei pressi della strada statale 45 all'altezza di Bargagli. Come racconta GenovaToday, sul posto sono intervenuti i carabinieri. Si lavora adesso per dare un nome al corpo, passando al setaccio anche le denunce delle persone scomparse in zona. Il decesso, secondo le prime analisi, dovrebbe risalire ad almeno 5 mesi fa.