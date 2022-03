Il cadavere carbonizzato trovato dai carabinieri in un terreno

Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato rinvenuto ieri sera dai carabinieri a Lettere, comune della città metropolitana di Napoli, arroccato sui monti Lattari. La macabra scoperta è avvenuta in un terreno agricolo in via San Paolo. La salma, ancora da identificare, era sotto una tettoia. Il corpo è stato trasportato presso l'obitorio comunale di Castellammare di Stabia per gli accertamenti medico legali necessari, che nelle prossime ore dovrebbero fornire indicazioni precise sull'identità della vittima e sulle cause esatte della morte. Dai primi accertamenti si tratterebbe di un uomo di 34 anni, incensurato, residente ad Angri (in provincia di Salerno) con i genitori. Ma è ancora tutto da confermare.

Il cadavere carbonizzato trovato a Lettere (Napoli)

Sul posto è intervenuto anche il sostituto procuratore Bianca Maria Colangelo. Le indagini sull'accaduto, ad opera dei carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, coordinati dalla procura di Torre Annunziata, sono in corso. Al momento non è possibile escludere alcuna ipotesi, ma da un primo esame esterno della salma da parte del medico legale non sono evidenti segni di violenza.