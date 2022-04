Trovato cadavere in un lago di sangue: sul corpo ferite da arma da fuoco

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto in un lago di sangue nella zona di Tabiano di Lugagnano, in provincia di Piacenza. A fare la macabra scoperta è stata una pattuglia della Polizia locale di Valnure Valchero che si trovava nella zona di Carpaneto. La vittima è un uomo, le cui generalità non sono state rese note, con il cadavere che presenta ferite da arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. I carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola e quelli del comando di Piacenza stanno indagando sull'accaduto, coordinati dalla Procura.

Sul caso stanno lavorando i militari del Norm di Fiorenzuola, insieme ai colleghi delle stazioni di Lugagnano e Gropparello. Da Piacenza sono arrivati anche i militari del Nucleo investigativo. Tra le ipotesi al vaglio non si esclude che il delitto possa essere maturato nell'ambiente dello spaccio di droga. Poco distante dal luogo del ritrovamento del cadavere sarebbero stati fermati, infatti, alcuni consumatori, pare estranei ai fatti ma sentiti sul posto e successivamente in caserma.

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Matteo Centini che, lasciando il posto, ha solamente confermato che si tratta di omicidio. Da cosa sia scaturito ancora non si sa. Forse, ma è un'ipotesi, un regolamento di conti tra spacciatori per spartirsi le zone di vendita di stupefacenti. Riguardo invece la dinamica del delitto, non è ancora stato chiarito se l'uomo sia stato ucciso lì oppure altrove e poi il suo corpo abbandonato nel luogo dove è stato rinvenuto.