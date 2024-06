Il giallo del cadavere in avanzato stato di decomposizione ai piedi della cascata

Nel pomeriggio di giovedì 13 giugno un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato ai piedi di una cascata nei pressi di Meltina (Bolzano), in Alto Adige, nei pressi della strada che porta a Frassineto. La salma è stata prima individuata con un drone recuperata dal soccorso alpino con il supporto di un elicottero della guardia di finanza.

Nella medesima zona nove mesi fa scomparve l'ex segretario della Cgil-Agb, Konrad Walter, 68 anni. Le ricerche, con oltre 100 soccorritori a lungo impegnati, non avevano dato esito. Solo l'autopsia, in programma nei prossimi giorni, potrà dare risposte certe sul l'identità e sulle cause della morte.