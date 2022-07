Escursionisti trovano cadavere in un dirupo

Un cadavere è stato trovato in un dirupo a Castrovalva di Anversa degli Abruzzi, in provincia di L'Aquila. È stato scoperto da poco, in un dirupo nelle Gole del Sagittario: a fare il ritrovamento un gruppo di escursionisti di passaggio verso il primo tornanante della strada che conduce a Castrovalva di Anversa degli Abruzzi, nell'aquilano. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Anversa degli Abruzzi.

Articolo in aggiornamento