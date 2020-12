Trovato un cadavere su una scogliera: potrebbe essere di una donna

Il corpo, ormai in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato a Ostia, sul litorale romano. La polizia sta indagando per dare un nome alla vittima

Un cadavere è stato rinvenuto su una scogliera a Ostia, nei pressi di Roma. Il corpo privo di vita è stato avvistato su una scogliera nell’area dell’Idroscalo. In avanzato stato di decomposizione sono cominciate da subito le operazioni di recupero della salma, rese complicate dal mare grosso. Sul posto gli uomini della Capitaneria di Porto, gli agenti delle volanti e del commissariato Lido di Ostia. La segnalazione intorno alle 12:30 di sabato 26 dicembre.

Senza indumenti, secondo i primi riscontri il corpo potrebbe appartenere ad una donna. Sul posto la polizia scientifica con gli investigatori del X Distretto Lido, a lavoro per dare un nome al cadavere.

Al momento nessuna ipotesi è esclusa. Resta da comprendere come il cadavere possa essere arrivato sulla scogliera del litorale romano, presumibilmente trascinato dal mare mosso di queste ultime settimane, così come le cause della morte.