Il giallo del cadavere trovato in un dormitorio

Giallo a Portoferraio (Livorno) dove nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio è stato trovato il cadavere di un uomo. La macabra scoperta è avvenuta in uno scantinato adibito a dormitorio di fortuna nel centro della cittadina. Il corpo appartiene a un 53enne di origini milanesi, ma residente da anni all'isola d'Elba.

I carabinieri sono intervenuti sul posto dopo la chiamata da parte di un conoscente dell'uomo. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Le indagini sono condotte dai militari con il supporto dei colleghi del reparto scientifico di Firenze.

Le circostanze del decesso non sono chiare. Tra le ipotesi quella dell'aggressione. Il cadavere dell'uomo era per terra, in una stanza con due brande.