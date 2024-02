Sedicenne morto in strada nel giorno del compleanno: "Ucciso da mix di alcol e droga"

Arrivano le prime risposte sul caso del sedicenne trovato morto in strada a Lecce all'alba dell'8 novembre scorso nel giorno del suo compleanno. A stroncarlo sarebbe stato un cocktail di droghe.

Il corpo dell'adolescente era sull'asfalto in via Duca d'Aosta, vicino alla sua bicicletta. Un passante lo ha visto e ha chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, ma era troppo tardi. Sul corpo non c'erano ferite o segni che facessero pensare a una colluttazione. Anche la bicicletta era intatta. Tutti elementi che hanno portato a escludere l'ipotesi incidente. È stata quindi disposta l'autopsia, completa di esame tossicologico. Adesso sono stati resi noti gli esiti: è stata accertata la presenza soprattutto di metadone, assunto insieme a sostanze psicotiche probabilmente con dell'alcol, la cui presenza non è stato però possibile accertare per il tempo passato tra il decesso e l'autopsia, eseguita solo dopo alcuni giorni.

La pista della droga era già emersa dopo il ritrovamento del cadavere quando gli amici del sedicenne hanno raccontato della festa di compleanno in un locale. È stato aperto un fascicolo a carico di ignoti per morte come conseguenza di altro reato.

