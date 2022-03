Il giallo dell'uomo trovato morto in un container con ferite alla testa

E' stato trovato senza vita sul pavimento di un container, con ferite alla testa e il sangue che gli aveva ormai sporcato tutti i vestiti. È giallo a Genzano, comune in provincia di Roma, per la morte di un uomo di 52 anni con i carabinieri che indagano per omicidio.



La vittima, Mihai Costea, era un clochard di nazionalità romena. A trovarlo senza vita, intorno alle 22:30 di ieri, un uomo che viveva con lui, un connazionale, in un container di fortuna, in via Terracini. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e i carabinieri di Genzano che indagano. Stando a una prima ricostruzione, Mihai Costea sarebbe stato aggredito e colpito alla testa da qualcuno e ucciso con un'arma appuntita, un'ascia o un machete.

A eseguire i rilievi gli uomini del nucleo operativo di Velletri. Che il clochard sia stato vittima di una lite finita nel sangue è una ipotesi presa in considerazione dagli inquirenti che nella notte, per tutta la vegetazione intorno al container, hanno cercato l'eventuale arma del delitto.