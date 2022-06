Trovato cadavere in un sacco di plastica: in corso le indagini

Macabro ritrovamento nel pomeriggio di oggi in un fondo agricolo nel napoletano. In un sacco di plastica abbandonato in un campo di via Molino, a Scisciano, è stato trovato un cadavere, in parziale stato di decomposizione. Al via le indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna volte ad identificare il corpo. Sul posto è giunto anche il sostituto procuratore di turno della Procura di Nola.