Il cadavere con la testa mozzata trovato vicino a un cimitero

Un cadavere è stato trovato nel pomeriggio di venerdì 12 gennaio nei pressi del cimitero di Duino Aurisina, in un'area boschiva del Carso triestino, con la testa mozzata e separata dal corpo. La salma è in avanzato stato di decomposizione ed è stata trovata, in maniera fortuita, da un escursionista in una zona boschiva impervia. In particolare, la testa è stata individuata successivamente alla scoperta, a pochi metri di distanza dai resti. Stando a quanto trapela da un primo esame del medico legale, non si rileverebbero al momento segni di una morte violenta o per mano di terzi.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una donna, ma per stabilire con esattezza il sesso andranno eseguiti alcuni esami. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Aurisina e il pubblico ministero di turno, Chiara De Grassi.

Dai pochi elementi finora in mano agli investigatori, il corpo ritrovato potrebbe appartenere ad una donna scomparsa alcuni mesi fa proprio nella medesima località carsica. Sui resti verrà eseguito l'esame del Dna, oltre ad esami anatomopalogici per l'identificazione. Tra le possibili ipotesi avanzate c'è quella legata all'improvvisa sparizione, avvenuta lo scorso 18 ottobre, della 66enne Cinzia Pecikar, scomparsa dopo essersi allontanata dalla sua abitazione di Aurisina Cave. I familiari di quest'ultima avevano fatto formale denuncia di scomparsa ma, in seguito, della donna non si era saputo più nulla e non erano giunte segnalazioni o testimonianze che la riguardassero. L'ultimo avvistamento era stato registrato nei pressi del rione di Barcola, a Trieste. Ma è ancora troppo presto per stabilire l'identità della salma.