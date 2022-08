Trovato cadavere in un camper: è in stato di decomposizione

Giallo a Sossano, in provincia di Vicenza. Un cadavere è stato ritrovato intorno alle 12,40 di oggi, 4 agosto, in via Michelangelo. Il corpo è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione e si trovava in un camper.

Il corpo non è ancora stato identificato. L'ipotesi più accreditata è che si possa trattare di un anziano che viveva all'interno del camper. Di lui si erano perse le tracce da tempo e la scomparsa era stata segnalata alle forze dell'ordine. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno recuperato la salma. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia locale.