Il giallo dell'uomo trovato morto in strada con ferite al volto e alle braccia

Un cadavere è stato trovato per strada a Capua (Caserta) nella tarda serata del 22 agosto. Il corpo era nei pressi dell'argine del fiume Volturno. Si tratta di Igor Sopkovych, operaio ucraino di 47 anni.

Come si legge su CasertaNews, l'allarme è scattato intorno alle 21 quando dei passanti hanno notato il corpo e hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118. I vigili hanno forzato un cancello per consentire ai soccorritori di raggiungere il 47enne, ma era troppo tardi.

Il medico legale ha individuato ecchimosi ed escoriazioni al volto e a un braccio. Nelle vicinanze del cadavere c'era una bottiglia. Non è stato possibile determinare le cause del decesso, per questo è stata disposta l'autopsia.

Al momento tutte le ipotesi sono ritenute valide. Possibile che il 47enne, che era in cura per problemi con l'alcol, sia caduto per terra battendo la testa sull'asfalto e perdendo la vita. Non si esclude, però, che possa essere stato aggredito da qualcuno.

