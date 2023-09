Al lavoro per pulire un'area verde scoprono il cadavere di un uomo

Stavano ripulendo un'area verde quando hanno trovato il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. La macabra scoperta è stata fatta a Roma, in via Carcaricola (quartiere di Tor Vergata) dagli operai del municipio del servizio giardini nel pomeriggio di lunedì 25 settembre. I lavoratori, trovato il corpo, hanno allertato subito i carabinieri.

Come spiega Lorenzo Nicolini su RomaToday, i militari della stazione di Tor Vergata, giunti sul posto, hanno subito identificato la vittima. Si tratta di un romeno di 39 anni, ospite di un centro accoglienza notturno della zona. Il cadavere dell'uomo, dopo una prima ispezione del medico legale, non presentava segni di violenza. Una possibile morte naturale quindi, anche se per dipanare ogni dubbio è stata disposta l'autopsia. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

