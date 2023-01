Passeggia nel bosco per scattare delle foto e trova un cadavere

Un cadavere è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 25 gennaio 2023, nel Torinese in località Cubasin tra l'abitato di San Giorio di Susa e le frazioni montane di Viglietti e Martinetti. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e non è stato possibile identificarlo. Si tratta molto probabilmente di un uomo, ma sarà necessario estrarre il dna per risalire all'identità.

A fare la macabra scoperta, secondo quanto si legge su TorinoToday, è stato un appassionato di fotografia naturalistica che stava passeggiando nei boschi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Susa, i vigili del fuoco di Susa, il sindaco Danilo Bar e il suo vice Luca Giai. Il corpo è stato trasportato all'ospedale di Susa dove verrà sottoposto all'autopsia. Secondo il medico legale intervenuto non presenterebbe segni di violenza.