Cadavere trovato in un parcheggio multipiano: l'ipotesi di un tragico incidente

Un uomo di 64 anni è stato trovato morto a Cagliari all'interno di un parcheggio multipiano che si trova tra le palazzine di via Mameli e via XXIX Novembre. Il tragico ritrovamento è avvenuto intorno alle 8.30 di mattina. A notare il cadavere, in una pozza di sangue, è stata una persona che si trovava lì per prendere la propria auto.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma secondo una prima ricostruzione la morte potrebbe essere stata causata da un incidente. L'uomo avrebbe infatti scavalcato il muro del cancello per raggiungere i parcheggi, ma anziché atterrare sul pavimento della rampa è caduto al piano inferiore dopo un volo di circa 10 metri. Sul caso indagano i carabinieri della Stazione di Stampace e del Nucleo investigativo del Comando provinciale.