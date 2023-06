Cadavere trovato nel Po, c'è la conferma: è del ragazzo scomparso da giorni

Il cadavere di un ragazzo è stato ripescato dai vigili del fuoco nelle acque del fiume Po in corso Moncalieri, a Torino. Qualche ora dopo il ritrovamento è arrivata la conferma che si tratta del corpo di Ndao Aly, il senegalese di 20 anni scomparso dal 17 giugno. Il giovane sarebbe stato visto da un passante gettarsi nelle acque del fiume e non riemergere. L'uomo aveva subito dato l'allarme e fatto scattare le ricerche che hanno portato a setacciare la zona anche con l'ausilio di droni.

L'identità del giovane scomparso era rimasta ignota fino a lunedì sera, quando un senegalese si era presentato nella caserma dei carabinieri di Moncalieri raccontando che il ragazzo di cui si erano perse le tracce era probabilmente suo cugino, Ndao Aly, di 20 anni. La vittima, hanno raccontato i familiari, era in Italia da due anni. Viveva col cugino in corso Brescia e si arrangiava, non avendo un lavoro fisso. Non sapeva nuotare e in Senegal aveva abitato in un villaggio a circa 15 chilometri dal mare. Inizialmente i familiari pensavano che potesse essersi messo nei guai, solo in un secondo momento hanno realizzato che forse era proprio Ndao il giovane inghiottito dal Po. Nei giorni scorsi, in riva al fiume, sono stati trovati anche un paio di telefoni cellulari di proprietà della vittima e del denaro contante.

Com'è morto il giovane Ndao? Il 20enne, secondo quanto avevano dichiarato i familiari, non sapeva nuotare. È dunque da verificare la primissima versione della vicenda pervenuta alle forze dell'ordine, ossia che si sia gettato in acqua per soccorrere sei ragazzi che stavano facendo il bagno e che, a differenza di lui, sono riusciti a uscire dall'acqua. Se così fosse, c'è anche da capire perché questi non lo abbiano soccorso.

