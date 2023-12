Cadavere trovato in un pozzo, è giallo

Si chiamava Francesco D’Alena l’uomo di 83 anni trovato senza vita in un pozzo nelle campagne di Putignano, in provincia di Bari. Il ritrovamento è avvenuto stamane all’interno si un’azienda municipale sulla strada comunale “La Cupa”, sulla via per le Grotte di Castellana; per recuperare il cadavere è stato necessario l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto insieme agli operatori sanitari del 118 e ai Carabinieri, che hanno aperto un’indagine per capire la dinamica dei fatti.

Il giallo

Non si fanno ancora ipotesi su cosa abbia provocato la morte dell'anziano. Dai primi accertamenti degli inquirenti è emerso che il masso che era stato posto a copertura del pozzo era stato rimosso; poco distante è stato rinvenuto anche il cappello dell’uomo.

