Uomo trovato morto in casa, il figlio intascava la sua pensione

Il corpo senza vita di un uomo viene trovato in un appartamento e il figlio - che per mesi ha incassato la pensione del padre - viene indagato per occultamento di cadavere. Succede a Corigliano d'Otranto (Lecce).

L'uomo trovato morto aveva 84 anni. Di lui non si avevano notizie da circa 10 mesi. Al momento non è stato possibile stabilire causa e data del decesso. Alcune risposte potranno venire dagli esami del medico legale.

Su disposizione della procura di Lecce, sono in corso da parte dei carabinieri approfondimenti sulla posizione del figlio dell'uomo, che negli ultimi 10 mesi ha continuato a intascare la pensione del padre.