Cattivi odori dall'appartamento accanto: lì dentro c'è un cadavere decomposto

Il cadavere in stato di decomposizione di un italiano di 52 anni, morto alcuni giorni prima per cause naturali, è stato trovato nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 maggio 2022, nell'appartamento in cui abitava, al primo piano del palazzo di via Berruti 32 a Chivasso, in provincia di Torino. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, che sentivano cattivi odori provenire da quell'appartamento. Il medico legale intervenuto sul posto ha poi accertato che non erano presenti segni di violenza sul corpo. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia cittadina.

E una nuova tragedia della solitudine è avvenuta nelle scorse ore a Pesaro. Una donna di 61 anni è stata trovata cadavere in casa sua: era morta da un mese. Il corpo era disteso sul letto, mummificato. A dare l'allarme, anche in questo caso, sono stati i vicini di casa che non la sentivano né vedevano più da molto tempo, ma erano convinti fosse stata ricoverata in ospedale. Sul posto sono giunti i carabinieri, oltre ai vigili del fuoco e al 118. La porta dell'appartamento è stata forzata, all'interno la drammatica scoperta. Il medico ha appurato che il decesso risalirebbe a circa un mese fa: un lasso di tempo in cui nessuno ha mai cercato la donna, morta in totale solitudine. La 61enne viveva da sola, aveva un'anziana sorella ricoverata in una casa di cura.