Cadavere di un uomo in strada, ha una ferita alla testa

Giallo in provincia di Napoli. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nella notte tra 16 e 17 luglio in via Staffetta a Giugliano. Si tratta di un 79enne incensurato.

A fare la macabra scoperta sono stati alcuni passanti, che hanno visto il corpo per terra su vialetto all'interno di un parco e hanno allertato la polizia e il 118. I medici hanno potuto solo constatare il decesso del 79enne, che aveva una ferita alla testa.

Sul caso è stata aperta un'inchiesta. Le indagini si concentrano sulla vita privata dell'anziano. Tutte le ipotesi sono ritenute valide.