Il giallo del cadavere trovato nel campo, qualcuno potrebbe averlo spostato

È giallo a Granarolo Emilia, nel Bolognese, per il ritrovamento di un cadavere. Il corpo di un uomo è stato individuato da un passante martedì pomeriggio in un campo, nei pressi della strada statale Porrettana. Si tratterebbe di una persona di origine straniera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e il medico legale.

Immediatamente sono state avviate le indagini per l'identificazione. Si tratterebbe di una persona apparentemente di mezza età. Aveva i vestiti, ma non i documenti. Sul corpo non ci sarebbero segni evidenti di violenza.

Emerge poi un'ipotesi: l'uomo potrebbe essere morto altrove e solo dopo deposto da qualcuno nel campo dove è stato trovato. Difficile dire a quando risalga il decesso, che potrebbe essere avvenuto ben prima del ritrovamento. Sul corpo è stata disposta l'autopsia che potrà chiarire i primi dubbi a iniziare da data e cause della morte.