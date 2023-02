Trovato un cadavere nell'androne di un palazzo, disposta l'autopsia

Giallo a Pescara, dove sabato sera un uomo è stato trovato morto nell'androne di un palazzo. L'edificio si trova in centro città. Secondo le prime informazioni si tratta di un 69enne di Montesilvano. Sul caso indagano i carabinieri.

Sul corpo non c'erano segni evidenti di violenza e non si esclude che l'uomo possa essere stato stroncato da un malore, ma il pm di turno ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte. I carabinieri in queste ore stanno ascoltando i parenti per ricostruire le ultime ore di vita della vittima.