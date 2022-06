È stato identificato il cadavere trovato in un sacco di plastica in un campo

È stato identificato il cadavere ritrovato in un sacco di plastica, in un fondo agricolo, sabato pomeriggio in via Molino a Scisciano, in provincia di Napoli. Si tratta di Gheorghe Paraschiv, nato in Romania il 23 luglio 1967. Si tratterebbe di un uomo senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. Attesa per l'autopsia che stabilirà le cause del decesso.

Cosa è successo al 55enne? E chi ha lasciato lì quel cadavere in un sacco? Le indagini sono effettuate dai carabinieri, coordinati dalla procura di Nola. Attualmente il corpo senza vita del cittadino romeno si trova nell'obitorio del Policlinico di Napoli. Dai primi superficiali rilievi sul cadavere non sarebbero state trovate evidenti lesioni sul corpo di Gheorghe, ma l'esame autoptico potrà far luce sulla sua morte.

Quel che è certo, per ora, è che nessun familiare della vittima ne ha denunciato la scomparsa.