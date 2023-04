Cadavere carbonizzato di un uomo trovato in un parcheggio

Un uomo è morto carbonizzato, in un parcheggio, all'alba di giovedì 20 aprile a Seregno (Monza). L'allarme è scattato intorno alle 6,30 quando i vigili del fuoco sono accorsi in via Odelaschi, nei pressi del centro storico. Le fiamme hanno avvolto anche il sottoscala dove aveva trovato ricovero un senzatetto. L'intervento del 115 non è servito per salvare l'uomo.

Sul caso indagano i carabinieri. Non si esclude al momento alcuna pista: dall'incidente magari per una sigaretta all'omicidio. Nessun danno alla struttura o alle auto parcheggiate a poca distanza.