Coppia trovata morta in casa: i corpi erano mummificati

Sono morti insieme e insieme sono rimasti nella loro casa per mesi prima che qualcuno si preoccupasse per loro e permettesse il loro ritrovamento. I cadaveri, ormai mummificati, di due anziani sono stati trovati in una villetta di Campoformido, alle porte di Udine. Secondo una prima analisi marito e moglie, ultra settantenni, potrebbero essere morti lo scorso autunno.

I controlli sono scattati dopo che una parente non avendo loro notizie, ha allertato le forze dell'ordine. Carabinieri e vigili del fuoco hanno fatto la macabra scoperta. Sembra che la congiunta abbia dato l'allarme con così tanto ritardo rispetto al decesso perché i due trascorrevano diversi periodi all'estero e quindi non si era preoccupata più di tanto per l'assenza di contatti. Gli investigatori, come disposto dalla Procura della Repubblica, sono ora al lavoro per capire cosa possa essere successo.