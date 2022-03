Le cade addosso un armadio, donna muore schiacciata

Stava leggendo il giornale mentre faceva colazione all’alba dei suoi 93 anni, festeggiati proprio ieri, quando le è caduto addosso un armadio. Tragedia questa mattina a Palermo, dove un’anziana ha perso la vita nel suo appartamento. Con lei c'era la badante. A segnalare l’accaduto è stata proprio la donna che si prendeva cura della nonnina, che ha sentito un forte rumore e ha trovato l’anziana donna schiacciata dal pesante mobile. Inutili i tentativi di soccorrerla da parte dei sanitari del 118, intervenuti nell’appartamento con i vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione la donna si trovava in cucina quando, per cause ancora da accertare, è stato registrato un cedimento del solaio che ha fatto cadere l’armadio della cucina. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia della Scientifica per eseguire i rilievi e ricostruire esattamente la dinamica.