Resta fuori casa, tenta di entrare dal balcone, precipita e muore

È caduto dal balcone al secondo piano di un condominio, è finito su una tettoia ed è morto sul colpo. Una fine tragica per un uomo di 62 anni di Boscoreale, in provincia di Napoli, che si era trovato chiuso fuori casa.

Secondo una prima sommaria ricostruzione dei carabinieri la moglie e le figlie non erano in casa quando l'uomo, intorno alle 19 di ieri venerdì 4 novembre, ha tentato di accedere alla sua abitazione. Purtroppo ha perso l'equilibrio ed è precipitato sulla tettoia del portone di ingresso condominiale. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri di Boscoreale e della compagnia di Torre Annunziata per ricostruire l'esatta dinamica degli eventi.