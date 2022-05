Cade dal sesto piano mentre stende il bucato: morta sul colpo

Una donna di circa 50 anni ha perso la vita dopo essere precipitata dal sesto piano del palazzo in cui abitava in viale Madrid, a Frosinone. L'incidente mortale sarebbe avvenuto mentre la donna era intenta a svolgere i lavori domestici: secondo una prima ricostruzione la donna stava stendendo il bucato in balcone quando, per cause ancora da accertare, è caduta dal balcone. Il volo di diversi metri non ha lasciato scampo alla casalinga: i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto oltre che i mezzi Ares 118 anche i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica.