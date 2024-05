Cade dal balcone e rimane infilzato nella ringhiera

Un uomo di 49 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione, un volo nel vuoto terminato con il violento impatto con una ringhiera appuntita. L'incidente domestico è avvenuto nel pomeriggio di domenica 12 maggio in una palazzina di Via Giuseppe Verdi, a Corte Franca, in provincia di Brescia: il 49enne si è procurato delle gravi ferite e un polmone perforato.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 16: l'uomo è stato ricoverato d'urgenza al Civile e, come conferma BresciaToday, in serata era già fuori pericolo. La dinamica dell'incidente sembra abbastanza chiara; l'uomo era impegnato nei lavori di tinteggiatura del balcone di casa, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato di sotto. Un volo fino al piano sottostante, dove il 49enne è rimasto infilzato dalla ringhiera di metallo.

I vicini di casa che hanno assistito alla scena sono stati i primi ad allertare il 112. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo. Medici e volontari hanno soccorso il ferito, medicato e suturato sul posto e poi trasferito in ospedale. Il 49enne è arrivato a Brescia poco dopo le 17, subito ricoverato.