Cade dal balcone e muore sul colpo: era in vacanza con la famiglia

Una vacanza che si trasforma in tragedia. Un turista polacco di 46 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal balcone della stanza della struttura, nel quale soggiornava. L'incidente è avvenuto a San Martino di Badia, in provincia di Bolzano: come riportano i media locali, il cadavere è stato scoperto soltanto dopo diverse ore.

Secondo una prima ricostruzione, il 46enne sarebbe precipitato dal balcone durante la notte e nessun testimone ha assistito alla disgrazia. L'allarme è stato lanciato soltanto la mattina seguente dal fratello della vittima, che si era accorto che l'uomo non era più nella sua stanza. Il turista polacco si trovava in val Badia insieme al figlio di 13 anni, al fratello e al nipote, per trascorrere alcuni giorni di vacanza sulla neve. Le cause della caduta sono ancora da chiarire. Il volo da un'altezza di circa nove metri non ha lasciato scampo al 46enne, deceduto sul colpo.

Una tragedia che ricorda quando avvenuto lo scorso anno, il 12 febbraio 2023, quando un ragazzo tedesco di 12 anni era precipitato dal balcone di un albergo a San Giovanni in Valle Aurina, nel tentativo di raggiungere la stanza attigua, nella quale si trovavano alcuni compagni di classe. Il giovane è poi deceduto dopo due giorni di ricovero in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.