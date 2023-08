Le era caduto il figlio durante l'allattamento: il bimbo si è svegliato dal coma

Si è svegliato dal coma il piccolo di 18 mesi che la sera dell'11 agosto è sfuggito alla presa della mamma che lo stava allattando ed è caduto battendo la testa contro un muro di casa. Il trauma cranico resta importante e da tenere sotto costante osservazione e la prognosi rimane riservata, ma si è svegliato ed è vigile il bimbo di Annicco, un paese in provincia di Cremona.

Il piccolo è ancora ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è tenuto in continua osservazione dall'equipe medica che lo ha in cura. Intanto, i carabinieri stanno indagando per capire cosa sia accaduto quella sera.

Stando quanto testimoniato dalla madre, l'incidente è avvenuto mentre la donna stava per dargli da mangiare, quando bambino si è improvvisamente agitato. Dimenandosi, avrebbe urtato con violenza la parete della stanza dove si trovavano perdendo subito i sensi.

Sul fronte degli accertamenti, eseguiti dai carabinieri con un lungo sopralluogo nell'abitazione teatro dei fatti è una altrettanto capillare raccolta di testimonianze, per il momento si continua a ritenere credibile la versione della madre, accreditando così l'ipotesi dell'incidente avvenuto mentre il padre era in casa, anche se si trovava in un'altra stanza e non ha direttamente assistito all'accaduto.