Cede la botola: donna precipita nelle fogne mentre passeggia

Cade nelle fogne e finisce in ospedale dopo un volo di quattro metri. Attimi di paura per una donna che nella mattina di oggi, lunedì 27 marzo, è caduta in un pozzo della rete fognaria. L'incidente è avvenuto poco dopo le 7, mentre la donna stava passeggiando in via Madre Teresa di Calcutta, vicino le Case Gescal.

Un tonfo di quasi quattro metri per la malcapitata che è riuscita a richiamare l'attenzione dei passanti gridando aiuto. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare a lungo per riportarla in superficie. La donna è stata affidata alle cure del personale del 118 che l'ha trasportata al Policlinico.

Sul posto anche i vigili urbani che hanno effettuato i primi rilievi. Secondo una prima ricostruzione la donna stava camminando quando è ceduta una botola. L'area è stata delimitata e indagini sono in corso per stabilire le cause del cedimento.