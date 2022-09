Cade da un'impalcatura: muore un operaio 61enne

Ennesima morte sul lavoro. Un operaio di 61 anni è precipitato da un'impalcatura di tre metri in un cantiere edilizio, nella zona della Giustiniana, a Roma, poco prima delle 14 di oggi 22 settembre. Per il 61enne non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Flaminio, l'ispettorato del lavoro e la Polizia Scientifica per verificare l'esatta dinamica dell'incidente.