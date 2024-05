Cade in acqua mentre pesca e muore

Tragedia in provincia di Cremona. Un uomo di 64 anni, residente nel Milanese, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di lunedì 20 maggio nel tratto di canale navigabile tra Crotta d'Adda e Acquanegra Cremonese.

Secondo i primi accertamenti, eseguiti dai carabinieri, non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente: sulla riva, in prossimità del punto di ritrovamento del corpo, sono infatti state trovate canne da pesca, uno zaino e una evidente traccia di scivolamento nell'erba bagnata dalla pioggia delle ultime ore. L'ipotesi più probabile è che la vittima stesse pescando e che, per un piede messo in fallo o per un malore, sia scivolato in acqua senza più riuscire a riemergere, presumibilmente a causa del fondale insidioso del canale.

Possibile che la tragedia, senza testimoni, sia avvenuta domenica, fra pomeriggio e serata. L'uomo, infatti, mancava da casa proprio da domenica: lunedì mattina i familiari avevano presentato denuncia di scomparsa. Poche ore dopo, il dramma.